Дочка співачки Ані Лорак підкорила образом в красивій сукні
Не так давно дочка популярної виконавиці, Софія, відсвяткувала своє 10-річчя, передає Politeka.net. Дівчинка отримала багато подарунків і поздоровлень.
А днями Софія разом з мамою побувала на "дорослому" фестивалі "Жара". Маленька красуня з'явилася в чорній сукні з квітами, доповнивши образ червоними обручем і браслетом. Дівчинка виглядала щасливою.
За дев'ять годин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
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"Красуня👏", "Привіт як справи", " Сонечко, ти сонечко ❤️🙌", " красива Сонячна дівчинка🌸 🌷 🌺", " Соня - очаровашка🙌🥰🥰🥰⚘🌷🌺", "😍😍😍 лялька Барбі", " 🌹 🌹 🌹 🌹 Сонечка Ти Ангел🙂", "красуня", "будь щаслива, маленька фея! Нехай у тебе все буде завжди сонячно і радісно!", "Сонечка, Сонечко, Посміхайся! Тобі так личить посмішка! 😍 👍 👍 👍Я тебе люблю!) 🤗❤️❤️❤️💋", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Соня народилася в шлюбі Ані Лорак з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Пара розлучилася після 15 років відносин.
Зірка подала на розлучення, звинувативши чоловіка в зраді. Всьому виною стали кадри, які спливли в мережі. На відео бізнесмен обіймав красуню в одному з нічних клубів.
Однак цього року в Інтернеті заговорили про возз'єднання пари. Колишнє подружжя зняли, коли вони обіймалися на пишній на вечірці, присвяченій Євробаченню і його шанувальнику співакові Філіпу Кіркорову.
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