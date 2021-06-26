Дочка співачки Ані Лорак спантеличила незвичайним відео зі своїми подарунками, "кривляючись" на камеру

Соня нещодавно відсвяткувала десятиліття, причому заради дочки Кароліна влаштувала ціле святкове шоу, запросила зіркових гостей, аніматорів і влаштувала феєрверк заради дитини.

Не відставав і екс-чоловік Кароліни, який приїхав в РФ заради дитини і провів з нею кілька насичених днів(щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Через це на сторінці дочки артистки все частіше помічають, що її сильно балують, а сама дівчинка іноді дивує їх своєю поведінкою.

І хоча багато хто захоплюється позитивом Софії, частина користувачів і цього разу виявилася спантеличеною. На останньому ролику Соня покривлялася на камеру, наспівуючи мотив відомої пісні і показуючи свої подарунки.

"Не зовсім вітаю таке...; Соня просто вирішила зняти під цю пісню, як і всі люди; Ну таке 😵маленька дівчинка багатої мами, сміє кидати виклик мільйонам дітей не багатих батьків; в правильному напрямку рухаєшся...; Сонечка ти принадність😍 😍 😍; мама Лорак ви дивитеся, що ваша дочка виробляє».

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