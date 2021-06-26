Голлівудська зірка Анджеліна Джолі, що нещодавно з'явилася перед камерами, завжди вражала своїми образами

Зовнішністю знаменитої актриси захоплюються не просто мільйони жінок, її ще ставлять як приклад безліч косметологів. На думку багатьох, у Анджеліни просто ідеальний профіль і легендарні «вилиці Джолі» хочуть саме тому.

Причому не тільки виразною зовнішністю може похвалитися виконавиця легендарних ролей, але ще і вельми витонченою фігурою. Раніше зірка часто з'являлася на червоній доріжці в нарядах, які підкреслювали саме тонку талію і руки.

Як видно, в чорній сукні з вирізом на стегні Джолі виглядала не тільки спокусливо, але і вельми сміливо:

"Я люблю вас; прекрасна і романтична Анжеліка🔥; ви наш головний ангел, прекрасна людина; дуже мило❤; це смак бездоганної жінки, вам зрозуміло❤️; ідеал краси. Як тут відірватися від такої жінки; невже вона реальна?; конкурентка молодим" - пишуть в мережі.

Нагадавши, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

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