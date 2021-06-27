Горбунов не відходить ні на крок

Телеведуча Катерина Осадча продовжує працювати попри вагітність

Як пише Politeka.net, кадрами зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Телеведуча зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим навіть потрапили в ураган по дорозі до Львова, куди вони приїхали на міжнародний джазовий фестиваль.

Юрій на своїй сторінці в соцмережах повідомив, що через вітер літак дуже сильно хитало.

На щастя, переліт і посадка були успішними.

"Крізь зливу, град і негоду на місці", - повідомила Осадча в підписі до знімка, де вона вже перебувала на заході.

Однією з найяскравіших зірок вечора, які брали участь у фестивалі, став британський співак і автор пісень Сил.



Після його виступу Осадча не упустила момент і взяла інтерв'ю у знаменитості світового масштабу.

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