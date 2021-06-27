Телеведуча Катерина Осадча продовжує працювати попри вагітність
Як пише Politeka.net, кадрами зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Телеведуча зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим навіть потрапили в ураган по дорозі до Львова, куди вони приїхали на міжнародний джазовий фестиваль.
Юрій на своїй сторінці в соцмережах повідомив, що через вітер літак дуже сильно хитало.
На щастя, переліт і посадка були успішними.
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"Крізь зливу, град і негоду на місці", - повідомила Осадча в підписі до знімка, де вона вже перебувала на заході.
Однією з найяскравіших зірок вечора, які брали участь у фестивалі, став британський співак і автор пісень Сил.
Після його виступу Осадча не упустила момент і взяла інтерв'ю у знаменитості світового масштабу.
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