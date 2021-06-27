Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна показала незвичайне ранкове фото

Як повідомляє Politeka.net, старша дочка української актриси Ольги Сумської від першого шлюбу Антоніна Паперна вийшла заміж за російського актора і вже давно живе в Москві. Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими кадрами з життя в своєму Instagram і цього разу здивувала незвичайним ранковим фото з ідеальним обличчям.

На знімку, який Тоня зробила сама, її можна побачити в домашній обстановці. Перед камерою красуня з'явилася в джинсах і білосніжній майці, яка підкреслює засмаглу шкіру. Волосся дівчини зачесане назад і акуратно укладені, а на її обличчі ідеальний макіяж, вона впевнено дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Паперна написала: "Та я так щоранку виглядаю". Користувачі тут же почали коментувати знімок: "Я теж так хочу", "Дуже красива і природна", "І це не жарт", "Красуня", "Дуже красива".

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