Телеведуча Леся Нікітюк поскаржилася не переслідування
Як передає Politeka.net, про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
За її словами, невідомий чоловік зателефонував їй посеред ночі.
"Вчора мені не давав спати Кондиціонер, а сьогодні, о 3 годині ночі, мені подзвонив якийсь чоловік. Я б хотіла звернеться до тебе... Ти конч*е г**но. Я знаю, що ти будеш дивитися мої сторіс і будеш чекати якоїсь реакції. Моя реакція максимально негативна", - розповіла Нікітюк.
Також Леся зазначила, що нічого внятного чоловік сказати не міг.
Орбакайте "підловили" в обіймах чоловіка Пугачової Галкіна: "Максим зробив всіх щасливими"
Стихія наробила бід в Україні, обрушивши на українців пожежі, град і піщані бурі: фото і відео
Чоловік Дорофєєвої Дантес "підколов" вагітну Осадчу: "Я не відразу зрозуміла, що ти..."
51-річна Лопес втиснулася в червоні лосини, давши майстер-клас зі спокушання: "Рухаємося правильно"
Кароль публічно стрибнула в ліжко, засвітившись з відомим красенем: "Боже, як вона..."
"Я тебе зневажаю, я тебе ненавиджу. Я не спала до 5-ї ранку... Чувак подзвонив мені о 3 годині ночі, сопів, дихав в трубку і не знаю чим ще займався", - поділилася телеведуча.
Варто відзначити, що не так давно офіційну Instagram-сторінку української телеведучої Лесі Нікітюк зламавши і опублікували її інтимне фото і листування зі знаменитостями.
Невідомі також опублікували кілька постів з погрозами від її імені.
Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу:"бутерброди ми любимо".
Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями:»Я розумію, хто це зробив...".
Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк зламали в Instagram, злив пікантні фото на загальний огляд:»все при ній".