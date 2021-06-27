Телеведуча Леся Нікітюк поскаржилася не переслідування



Як передає Politeka.net, про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, невідомий чоловік зателефонував їй посеред ночі.

"Вчора мені не давав спати Кондиціонер, а сьогодні, о 3 годині ночі, мені подзвонив якийсь чоловік. Я б хотіла звернеться до тебе... Ти конч*е г**но. Я знаю, що ти будеш дивитися мої сторіс і будеш чекати якоїсь реакції. Моя реакція максимально негативна", - розповіла Нікітюк.

Також Леся зазначила, що нічого внятного чоловік сказати не міг.

"Я тебе зневажаю, я тебе ненавиджу. Я не спала до 5-ї ранку... Чувак подзвонив мені о 3 годині ночі, сопів, дихав в трубку і не знаю чим ще займався", - поділилася телеведуча.

Варто відзначити, що не так давно офіційну Instagram-сторінку української телеведучої Лесі Нікітюк зламавши і опублікували її інтимне фото і листування зі знаменитостями.

Невідомі також опублікували кілька постів з погрозами від її імені.

Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу:"бутерброди ми любимо".

Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями:»Я розумію, хто це зробив...".

Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк зламали в Instagram, злив пікантні фото на загальний огляд:»все при ній".