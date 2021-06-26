Знаменитий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма засвітився на заході у вельми незвичайному костюмі
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram хореограф поділився яскравими знімками. Він вибрав для виходу в люди стильний чорний костюм, який за кроєм нагадував суміш кімоно і класичного чоловічого костюма. На фото Влад виявляв щирі емоції. Було видно, що йому приносить велике задоволення участь у цьому заході.
"Коли займаєшся улюбленою справою-ти жодного дня в житті не працюєш! Ще відчуваю себе дуже чітко в костюмі", - поділився секретом щасливого життя артист.
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Відзначимо, що Влад Яма прославився після участі в першому сезоні шоу «Танці з зірками», де він танцював у парі з Наталією Могилевською. Після цього він довгий час гастролював з артисткою. Шоу стало стартом успішної кар'єри хореографа, який тепер бере участь у різних шоу на телебаченні, а також є запрошеною зіркою на різних фестивалях.
Нагадаємо, що Влад Яма зворушив чуттєвим фото з дружиною:"Моя надія і опора".
Як повідомляла Politeka, Влад Яма розкрив простий рецепт салату, яким можна вразити рідних: "я готую...".
Також Politeka писала, що Влад Яма поділився кадрами своїх пустощів: "залишатися трохи дитиною".