Даша Хлистун розчулила фоловерів своєю публікацією
Як повідомляє Politeka.net, "Холостяк-10" Макс Михайлюк і його кохана, модель Дарина Хлистун довго приховували свої стосунки, адже їх роман закрутився несподівано для них самих і переріс у щось серйозне.
Даша народила Максу дочку Аріану. Своїм підписникам в Instagram вона вирішила показати нове фото дівчинки.
На першому знімку Даша тримає на руках Аріану, загорнуту в красиву ковдру. А сама Хлистун одягла білий обтягуючий светр в рубчик і зробила ніжний, ледь помітний макіяж.
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На другому кадрі сімейство позує разом. Вони відображені в найщасливіший момент - Макс Михайлюк тримає дочку на руках, він м'яко посміхається і ніби світиться від щастя. Поруч з ним стоїть його дружина Дарина, яка сперлася на плече чоловіка і заглядає через нього, щоб подивитися на їх маленьке диво.
"Два місяці цьому щастю ♥️ як я рада бути твоєю мамою, моя найкраща дівчинка. Спасибі що обрала нас з татом", - підписала кадри Дарина.
Шанувальники розчулилися кадру і відзначили в коментарях, що у Макса чудова сім'я.
"Сім'я красива ❤малятку здоров'я", "Які ви солодкі", "Твоя копія", "Так приємно дивитися", "Дуже душевне фото...", "Вітаю вас. Зараз у вас до року це велике свято. Щомісяця. Будьте здорові. Бережи вас Господь зайка", - пишуть в коментарях.
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