Ектор Хіменес-Браво як-ніхто інший вміє дивувати своїми талантами і вміннями

Як повідомляє Politeka.net, шеф-кухар, ведучий кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво приділяє багато часу своєму фізичному здоров'ю. Крім того, він активно знімає кумедні відео, які викладає в мережі.

Кілька годин тому він показав в Instagram підбірку своїх відео на Тік Ток і поцікавився, яке з них краще (щоб їх подивитися доскрольте до кінця сторінки).

На першому коротенькому відео, він танцює, викидаючи при цьому популярну іграшку "Поп-ІТ". На другому танцює запальний танець у компанії відомої української співачки Наталії Могилевської. А вже на третьому готує десерт на очах у Слави Камінської.

Знайшлося місце в його добірці і для досить кумедних відео, в яких шеф-кухар висміює самого себе та повеселився перед камерою, як дитина.

У користувачів мережі він запитав, яке з п'яти відео їм сподобалося більше за інших.

Коментатори не стали довго чекати і відповіли на питання Ектора. Не забули вони і про хвалебні коментарі у бік свого улюбленого шефа.

"Про батьків просто🔥", "Останнє відео взагалі круто", "О Боже могила бомба", "Омг Могилевська це трандец", - коментували користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" захопився Україною, вразивши визнанням і фото.

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" в смокінгу хизувався перед Каменських і Осадчої.

Також Politeka писала, що в "Майстер Шеф" поплатилися, поставивши біля плити Полякову і Аліну Гросу.