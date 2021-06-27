Дочка співачки Ані Лорак показала, як веселиться вдома під сучасні пісні і викликала здивування в мережі

Кілька днів тому єдиній дочці Кароліни виповнилося десять років, тому зірка разом з колишнім чоловіком влаштували бурхливе святкування для дитини, яке тривало три дні під ряд. Багато фанатів стали помічати, що артистка надмірно балує дитину і ні в чому їй не відмовляє (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Останнім часом це стали помічати і під постами юної Соні, яка викладає різні відео і кривляється на камеру. І хоча дівчинка просто дурить, наспівуючи мотиви популярної пісні серед підлітків, коментатори не завжди доброзичливо ставляться до подібних роликів.

Після того, як Соня також показала подарунки з мамою, в мережі відзначили, що дитині треба бути скромніше.

"Ви накинулися на дитину через таку х*рні️️; вона просто балується під звук і все, багато хто знімає під такий звук; вона ще дитя...припиніть; Ну по факту, че; класно))))😍 сонечко давай побільше відео🤩 🤩 🤩 🤩; при чому тут гроші...дитина розважається....Малятко нехай у тебе буде все добре; батьки дітей цього віку в темі!🔥 Заспокойтеся! 😍 ; Мракобісся з дитинства зажерливих дітей; лицемірство; жах....як бабця".

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