Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Марта Адамчук є однією з чотирьох співачок "жіночого кварталу". Красуня стала досить популярною і нещодавно навіть виконувала гімн України перед грою української збірної з футболу. Не забуває Марта і про соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом, радуючи багатотисячну аудиторію, яка стежить за дівчиною в Instagram.
На фото Марта здалася в чорному вбранні. Красуня додала кілька фото, позуючи біля водойми.
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