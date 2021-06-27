Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Марта Адамчук є однією з чотирьох співачок "жіночого кварталу". Красуня стала досить популярною і нещодавно навіть виконувала гімн України перед грою української збірної з футболу. Не забуває Марта і про соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом, радуючи багатотисячну аудиторію, яка стежить за дівчиною в Instagram.

На фото Марта здалася в чорному вбранні. Красуня додала кілька фото, позуючи біля водойми.

“Зраділий слабкістю моєї,

він дитячим пальцем лоскотав мені вухо.

Згущувалася посуха. Все було сухо.

І тільки я промокла до кісток.."Б. Ахмадуліна",

Фанати поставили понад 100 лайків, включаючи дружину Сергія Бабкіна Сніжану, і відразу почали писати красуні компліменти:

"Поетично", "Люблю".

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