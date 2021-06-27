Концерт співачки Ані Лорак у Москві був зірваний

Перед виступом люди влаштували мітинг з вимогою, щоб співачка платити податки за свої виступи в Росії. Про це соообщает Telegram-канал"Світські хроніки".

Зазначається, що саме такі вимоги були на писані на плакатах, з якими прийшли активісти. В результаті чого концерт Лорак 25 червня співачки був зірваний.

Повідомляється, за 2019 рік Ані Лорак заплатила податків всього близько 165 тисяч рублів (2 300 доларів) при тому, що ціна квитків на її концерт досягає 80 тисяч рублів (1 100 доларів), а наряди в яких артистка з'являється на публіці коштують тисячі доларів.

На кадрах, які з'явилися в мережі видно, що Ані Лорак втекла з клубу з великою кількістю охорони.

Ситуація викликала резонанс в мережі. Однак думки користувачів з приводу події розділилися. У коментарях пишуть, що не потрібно рахувати чужі гроші, і не всі до кінця не розуміють, чому зірвали концерт Лорак.