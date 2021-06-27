Відомий український телеведучий Юрій Горбунов з дружиною Катею Осадчою підкорили стильними образами
Телеведучі перебувають у шлюбі з 2017 року, а зараз перебувають в очікуванні другої дитини, пише Politeka.net. Попри те, що Осадча вагітна, вона продовжує активно працювати, а нещодавно з чоловіком відвідала один із заходів у Львові.
Відповідними знімками Горбунов поділився у своєму Instagram. Подружжя позувало в білих нарядах. Зокрема, Катя Осадча вибрала довге гарне плаття з довгим розрізом, що оголив ніжки.
Пара посміхалася, виглядаючи щасливою і задоволеною.
"Чудове свято музики, спілкування та естетичного задоволення !! Браво Леополисджаз !! # Леополісджазфест #leopolisjazzfest # джаз", - написав телеведучий.
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За 25 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і трохи коментарів.
"Наші улюблені ведучі! Безодня смаку і чарівності", - написав один з користувачів мережі.
Зазначимо, Юрій Горбунов з Катею Осадчою відвідували концерт британського співака Seal в рамках фестивалю Leopolis Jazz Fest у Львові. Правда, перед цим пара долетіла в це місто з труднощами, адже почався ураган. В результаті літак хитало в повітрі і навіть, коли була здійснена посадка.
Нагадаємо, Горбунов з вагітною Осадчою показали, як виглядають після пережитого урагану
Також Politeka писала, що літак з вагітною Осадчою і Горбуновим потрапив у страшний ураган
А ще Politeka писала, що вагітна Осадча викликала захват, показавши себе в короткій сукні.