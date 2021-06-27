Відома співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", показала себе, здивувавши виглядом

Як пише Politeka.net, Слава Камінська є популярною українською співачкою, яка понад 10 років була солісткою гурту "НеАнгели". І хоч красуня вже не солістка колективу, але продовжує займатися творчістю і радує фанатів новим контентом, випустивши недавно пісню "Слава богу".

Цього разу Слава вирішила показати в сторіс Instagram, як не потрібно лягати спати. Камінська була в салатовому одязі, дивлячись прямо в камеру і показуючи своє обличчя, яке не вмила перед сном.

"Я так хотіла їсти, що лягаю спати. Передумала", - сказала Слава перед сном.

Через 8 годин Камінська опублікувала вже нове сторіс після сну.

"Хто не вмиває обличчя на ніч, прокидається ось такою макакою", - сказала Слава в ролику.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під роликами, адже в сторіс немає подібних функцій.

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