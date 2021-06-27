Відома модель Жизель Олівейра, яка є ангелом бренду нижньої білизни "Victoria's Secret", похвалилася своїми формами
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram бразильська модель регулярно публікує яскраві луки. Вона рекламує одяг відомих брендів, тому час від часу влаштовує домашні фотосесії.
Цього разу Олівейра позувала в чорному топі в горошок і велосипедках. Вона вигідно підкреслила свою модельну фігурку і засмаглу шкіру. Зверху модель накинула піджак, який оригінально доповнив образ.
"Закохана в цей набір", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Мила", "Ти виглядаєш просто чудово!", "Вау, я можу бути тобою", "Як завжди приголомшливо", "солодка цукерка", "фігурка просто космос", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Жизель Олівейра приїхала підкорювати модельний бізнес США з Бразилії. Спочатку дівчина навіть не знала англійську мову і не мала достатньо грошей на житло.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра в зухвалому міні захопила своїм виглядом: "Королева".
Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра в "дірявих" колготках пограла з позами:"вогонь".
Також Politeka писала, що Жизель Олівейра ледь втримала купальник під час зйомки на пляжі: "Прекрасно і гаряче".