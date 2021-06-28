Співачка Таїсія Повалій поділилася в мережі архівним чорно-білим фото з маленьким сином на руках

Як повідомляє Politeka.net, відома українська артистка Таїсія Повалій, яка у свої 56 років захопилася збереженням молодості, виклала у своєму мікроблозі в Instagram архівне фото. На знімку зірку можна побачити ще зовсім молодою, вона нещодавно стала мамою і тримає на руках маленького сина Дениса.

Схоже, саме так в молодості виглядала Таїсія, ще до всіх пластичних операцій, косметичних процедур і великої слави. У підписі до фотографії артистка привітала сина з його 38-річчям.

"У цей день, рівно 38 років тому я стала мамою! Це божественне диво чіпає мене до глибини душі! Народження нового життя, продовження роду - це найбільше диво природи! Улюблений мій син, моя кров і плоть! Бажаю тобі бути щасливим, радіти життю і наповнювати цей світ світлом! ЛЮБЛЮ ТЕБЕ!",- трепетно написала артистка.

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