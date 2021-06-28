Співачка Тіна Кароль з'явилася на зйомках в розкішному шкіряному костюмі модного гірчичного відтінку
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль вже давно підкорила серця мільйонів чоловіків і продовжує це робити. Красуня обожнює яскраві фотосесії і нещодавно з'явилася на зйомці в розкішному образі. Нові знімки красуні з'явилися в одному з фан-акаунтів в соцмережі Instagram.
На кадрах Тіна відображена в цікавій локації - це велике ліжко з білими простирадлами, яке стоїть просто неба десь на даху. Перед камерою красуня з'явилася у вузькій шкіряній спідниці із завищеною талією і укороченому топі такої ж фактур і відтінку. Цей наряд красиво підкреслив ідеальні форми співачки. Її волосся розпущене і випрямлене, а на обличчі акуратний макіяж.
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Зазначимо, нещодавно ми писали, що Тіна Кароль здивувала українців живим виступом на приватному заході. Судячи з відео, яке опублікували в соцмережі, співає Кароль наживо, за її спиною видно музикантів. У момент, коли було знято відео, артистка виконувала свою пісню "Сдаться ты всегда успеешь".
Нагадаємо, Тіна Кароль після зірваного концерту звернулася до українців у зухвалому образі: "Одна така".
Також Politeka писала, що Кароль прикрила декольте напівпрозорою тканиною, розбурхавши образом: "Чорна королева".