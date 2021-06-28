Хореограф і суддя з "Танців з зірками" Влад Яма розсмішив витівкою біля басейну

38-річний танцюрист зараз перебуває за кордоном. По всій видимості, він виступає в якості журі на танцювальних конкурсах. Влад вирішив насмішити підписників своїм новим постом в Instagram, показавши, що таке справжній "краш", передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Яма постав біля відкритого басейну (і, судячи з геометки, в Болгарії), будучи в білій майці-алкоголічці з принтом і сірих шортах. Засмаглий і підкачаний танцюрист епічно продефілював уздовж басейну, а в цей час дівчата, що стояли на бортику, як один, падали у воду, не в силах "встояти на ногах" перед таким красенем.

Зрештою танцюрист не зміг стримати посмішки, "стерши" з обличчя брутальний вираз.

"А що таке КРАШ?.. 🙄", - з іронією запитав у підписі Яма.

І тут же отримав відповіді в коментарях:

"Дівок наповал 😂 😂 😂 🔥 🔥"

"У гуглі є визначення, Я питав ✊"

"Краш = аварія ! )"

"Супер!!!🔥 Дівчата чітко попадали👏"

"Вид"

"Ідеально😂"

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