Хореограф і суддя з "Танців з зірками" Влад Яма розсмішив витівкою біля басейну
38-річний танцюрист зараз перебуває за кордоном. По всій видимості, він виступає в якості журі на танцювальних конкурсах. Влад вирішив насмішити підписників своїм новим постом в Instagram, показавши, що таке справжній "краш", передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Яма постав біля відкритого басейну (і, судячи з геометки, в Болгарії), будучи в білій майці-алкоголічці з принтом і сірих шортах. Засмаглий і підкачаний танцюрист епічно продефілював уздовж басейну, а в цей час дівчата, що стояли на бортику, як один, падали у воду, не в силах "встояти на ногах" перед таким красенем.
Зрештою танцюрист не зміг стримати посмішки, "стерши" з обличчя брутальний вираз.
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"А що таке КРАШ?.. 🙄", - з іронією запитав у підписі Яма.
І тут же отримав відповіді в коментарях:
"Дівок наповал 😂 😂 😂 🔥 🔥"
"У гуглі є визначення, Я питав ✊"
"Краш = аварія ! )"
"Супер!!!🔥 Дівчата чітко попадали👏"
"Вид"
"Ідеально😂"
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