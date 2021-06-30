Українці розкритикували " МастерШеф. Селебріті "з учасниками проектів "Холостяк" та " Холостячка»

Як повідомляє Politeka.net, своєю думкою глядачі поділилися в мережі.

Так, у третьому випуску проекту в кулінарній битві зійшлися: в команді синіх Олексій Тригубенко, Андрій Рибак та Ілля Рибальченко, які боролися за серце Ксенії Мішиної в шоу "Холостячка «і учасниці» Холостяка" Юля Бельченко, Джессіка Чеги і Дана Оханська в команді червоних.

За результатами всіх конкурсів з рахунком 5: 1 перемогли Олексій Тригубенко, Андрій Рибак та Ілля Рибальченко.

Відзначимо, що з героями "Холостяка" і "Холостячки" не всі глядачі "Мастершефа" змогли оцінити. Багато розкритикували поведінку учасників.

«Кривляка. А особливо Рибалка. Особисто мені, Це шоу "Celebrity" зовсім не цікаво«, "Ектор це вже не "Майстер Шеф«", "З Поляковою було цікавіше!", "МастерШеф" має все менше відношення до готування і все більше схожий на "Веселі старти", хоча зовсім не веселі, а похмурі і викликають іспанський сором", - пишуть в коментарях.

Відзначимо саме Оля Полякова стала переможницею першого випуску "Майстер Шефа" в новому форматі, і отримала срібну сковорідку.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" захопився Україною, вразивши зізнанням і фото.

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