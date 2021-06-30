Українська реперка Alyona Alyona вирішила з'їхатися з коханим

Як повідомляє Politeka.net, про це вона розповіла у себе в Instagram. Альона показала волохаті ноги свого хлопця, а також розповіла про те, чому зважилася на такий крок.

"Будь-яка розмова про відносини - це шум. Сьогодні буде душевна розмова. Ми вирішили з'їхатися. У попередніх відносинах співжиття відбувалося в Баришівці на моїй території. А тепер я переїхала до нього. Його квартира знаходиться далі від репетиційної бази, студії звукозапису, ресторанчиків і готової кулінарії, центральних вуличок і клубу Атлас в якому за рік карантину я так і не побувала", - поділилася особистим артистка.

За словами співачки, тепер їй потрібно придумати, куди подіти всі свої речі, які не помістяться в спільній квартирі. Також вона зізналася, що у неї з хлопцем багато розбіжностей.

"Він хоче собачку, а я люблю кішок; мене вічно немає вдома, а він працює вдома; він любить простір і чисті поверхні, а у мене завжди все заставлено купою баночок і подарунками", - зізналася зірка, додавши, що незважаючи ні на що хоче створювати з ним сім'ю.

Варто зазначити, що Олена з хлопцем вирішили повторити фото Джастіна Бібера з його дівчиною. Правда, на фото Альона тримала в руках волохаті ноги свого судженого. На особливу увагу заслужив зелений лак на його нігтях. Судячи з усього, у нового хлопця зірки таке ж прекрасне почуття гумору, як і у неї.

Як відомо, відносини артистки з коханим почалися взимку. На День Святого Валентина вона розповіла, що знову відчула метеликів в животі, як колись в 16 років. Олена заявила, що вона щаслива і їй плювати, що скажуть інші. Незважаючи на це, зірка продовжує приховувати свого молодого чоловіка від широкої публіки.

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