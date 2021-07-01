Суд відмовився задовольнити прохання адвокатів Брітні Спірс, які вимагали припинити опіку батька над співачкавона

Рішення суду не взяло до уваги свідчення, з якими Брітні Спірс виступила тижнем раніше в суді, повідомляє Variety.

У листопаді 2020 року в число опікунів Брітні Спірс вклюсили приватну фінансову компанію Bessemer Trust. Після чого адвокати зажадали, щоб батько співачки Джеймс Спірс перестав бути її опікуном. У чому суд і відмовив, залишивши за ним право розпоряджатися життям кумира нульових і її фінансами, розмір яких сьогодні становить близько 60 мільйонів доларів.

Today was not a great day for women https://t.co/PQETC7mKZz — Molly Jong-Fast (@MollyJongFast) July 1, 2021

23 червня Брітні Спірс вперше за два роки виступила в суді, розповівши про знущання над собою.

Спірс розповіла, що в 2018 році її змусив відправитися в тур.

"Після туру повинно було пройти нове шоу в Лас-Вегасі. Я заздалегідь почала репетирувати - було складно, я не виступала у Вегасі чотири роки, потрібна була перерва. Але мені сказали, що ми не можемо відхилитися від графіка. Я репетирувала чотири дні на тиждень. Фактично я зробила все шоу-поставила більшу частину хореографії, я сама вчила своїх танцюристів новим рухам", - розповіла співачка.

При цьому вона стверджує, що менеджмент все перекручує і розповідає, що вона не ходила вона репетиції. Більш того, вони повідомили терапевта, що співачка відмовляється від ліків і її перевели на сильнодіючу речовину – літій.

"Він скасував мої звичайні ліки, які я приймала вже п'ять років. Літій-дуже-дуже сильнодіючий препарат і зовсім не схожий на ті, до яких я звикла. Ви можете стати розумово відсталим, якщо переборщите з ним, якщо будете пити його більше п'яти місяців. Але він призначив мені його-я була немов п'яна. Я дійсно навіть не могла подбати про себе. Я не могла говорити з мамою і татом», - розповіла співачка.

"Я годину плакала йому в трубку і він насолоджувався кожною хвилиною. Контроль над кимось настільки могутнім, як я, йому подобався, йому подобалося керувати власною дочкою на сто тисяч відсотків. Він це обожнював. Я зібрала валізи і поїхала туди. Там я працювала сім днів на тиждень без вихідних-єдине схоже явище в Каліфорнії називають секс-рабством. Це коли змушують когось працювати проти їхньої волі, забирають все їхнє майно-кредитну картку, готівку, телефон, паспорт і поміщають їх в будинок з людьми, з якими потрібно працювати. Вони всі жили разом зі мною-медсестри, цілодобова охорона. Вони спостерігали, як я одягаюся кожен день, і навіть бачили мене голою-вранці, вдень, вночі. Моє тіло ... у мене не було дверей до кімнати. Я здавала вісім ампул крові на тиждень", - розповіла вона.

Брітні каже, що батько все це підтримував. Потім він відправив її в Беверлі-Хіллз на реабілітацію, за яку співачці довелося платити 60 тисяч доларів на місяць.

"Я годину плакала йому в трубку і він насолоджувався кожною хвилиною. Контроль над кимось настільки могутнім, як я, йому подобався, йому подобалося керувати власною дочкою на сто тисяч відсотків. Він це обожнював. Я зібрала валізи і поїхала туди. Там я працювала сім днів на тиждень без вихідних-єдине схоже явище в Каліфорнії називають секс-рабством. Це коли змушують когось працювати проти їхньої волі, забирають все їхнє майно-кредитну картку, готівку, телефон, паспорт — і поміщають їх в будинок з людьми, з якими потрібно працювати. Вони всі жили разом зі мною — медсестри, цілодобова охорона. Вони спостерігали, як я одягаюся кожен день, і навіть бачили мене голою-вранці, вдень, вночі. Моє тіло ... у мене не було дверей до кімнати. Я здавала вісім ампул крові на тиждень", - розповіла вона.

Також Брітні Спірс додала, що їй не дозволяють завести дитину.

"Я хочу мати можливість вийти заміж і народити дитину. Прямо зараз в мені сказали, що я не можу вийти заміж або народити дитину, у мене всередині внутрішньоматкова спіраль, тому я не завагітнію. Я хотіла її видалити, щоб почати спроби завести ще одну дитину. Але ця так звана бригада не пускає мене до лікаря, тому що вони не хочуть, щоб у мене були діти - більше дітей. Загалом, це опікунство приносить мені більше шкоди, ніж користі... я заслуговую на життя. Я працювала все своє життя. Я заслуговую двох-трьох років перерви і просто займатися тим, чим хочу. Я заслуговую мати ті ж права, що і всі інші, маючи дитину, сім'ю, все це і багато іншого», - сказала співачка.

Однак не дивлячись на одкровення Спірс, суд не задовольнив її прохання.

Відзначимо, з рішенням суду не згодні віддані фанати артистки. "Рабство триває!"; "Відпустіть Брітні вже!"; "Вона має право на щасливе життя!» - пишуть шанувальники артистки в мережі.

Адвокати співачки поки юридично не оформили і не подали до суду її нові вимоги.

Нагадаємо, Брітні Спірс перебуває під опікою свого батька з 2008 року, коли вона потрапила в психіатричну лікарню через проблеми з алкоголем і наркотиками. Опікунство передбачає повний контроль над її життям і фінансами. При цьому співачка продовжує випускати альбоми і виступати з концертами, заробляючи мільйони доларів. Фанати Брітні Спірс вже кілька років будують теорії про те, що співачка перебуває під опікою проти своєї волі, як видно, ця версія підтвердилася.

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