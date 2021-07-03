У мережі порівняли вбрання української зірки Наді Дорофєєвої і американської попдіви Бейонсе

Як повідомляє Politeka.net, на Instagram-сторінці програми "Зірковий шлях" опублікували фотоколаж зі знімками Дорофєєвої і Бейонсе в яскравих нарядах і запропонували українцям порівняти, у кого образ більш ефектний. І відразу треба сказати, що думки користувачів розійшлися.

Надя Дорофєєва відображена на фото в кислотному міні-сукні з пишними рукавами, яке в українських бутиках коштує 49 тисяч гривень. У цьому вбранні зірка з'явилася на церемонії нагородження премії Viva! Awards 2021, яка проходила в травні цього року. А нещодавно в такому ж яскравому, і не менш ефектному міні-сукні на публіці з'явилася і Бейонсе. Її наряд ще коротший, ніж у Наді і з глибоким вирізом в зоні декольте.

"Здається, Бейонсе стежить за DOROFEEVA. Нещодавно співачка приміряла look, який дуже нагадує вбрання української зірки. Діліться, чий кислотний образ вам подобається більше - @beyonce або Наді Дорофєєвої", - йдеться в підписі до фотоколажу.

Звичайно ж користувачі тут же почали коментувати публікацію:

"Порівняли, де якась Бейонсе, а де наша Надя", "Можна подумати вона знає хто така Дорофєєва, щоб за нею стежити!", "Звичайно, Бейонсе. У неї фігура краще, форми привабливі. А Надя, так, як вішалка, і плаття на ній висить", "На мою думку, у Наді стильніше, та й на фігурі її краще виглядає", "Надя краще і красивіше", "Звичайно Бейонсе! У Наді не фігура, а як ніби сил у неї немає, видихалася", "Надя краще".

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