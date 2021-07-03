До чого ж хороша!

Італійська актриса і модель Анна Сафрончик, яка є онукою хореографа, судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, захопила ідеальною фігуркою

Як повідомляє Politeka.net, 40-річна красуня може похвалитися не тільки ідеальним обличчям без зморшок, але і відмінною фігуркою. На свіжих фото Анна постала в мініатюрному купальнику, який підкреслив всі її достоїнства.

"Мені потрібно позбутися часу і жити справжнім, тому що немає іншого часу, крім цього чудесного моменту. Альда Меріні", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів про її зовнішність.

"Чудова", «Цитата Альди Меріні ідеальна», «дуже хороша актриса і дуже красива жінка», «моя дорога, ти чудова, я хотіла б бути схожою на тебе», «диво», «Анна, ти красуня з іншої планети», "унікальна і неповторна", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що актриса Анна Сафрончик зі спущеними штанами вразила домашньою фотосесією: "яка ти диво-жінка".

Як повідомляла Politeka, актриса Анна Сафрончик в маленькому купальнику показала справжню "спеку" на пляжі: "Божественна Аня".

Також Politeka писала, що Анна Сафрончик в крихітному костюмі прикувала погляди до фігури: "Боже, ці ноги...".