Голлівудська зірка Анджеліна Джолі, яка неодноразово очолювала списки найкрасивіших жінок планети, збентежила новим образом

46-річна актриса, як відомо, не має свого аккаунта в Instagram, зате її багатомільйонна армія фанатів створила відразу кілька сторінок, де викладає яскраві кадри. В одному з таких мікроблогів поділилися знімком, на якому Анджеліна постала в чарівному образі, передає Politeka.net.

Джолі постала в кремовій сукні суворого крою, з чорним шкіряним поясом на талії, що підкреслив її стрункість. Актриса відвела руки назад, поклала волосся на одне плече і встала в півоберта. Анджеліна обеззброїла ангельською посмішкою. Яскравий макіяж зі смокі-очима і червоною помадою на губах надав пікантності.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Примітно, що крім компліментів, деяких налякала занадто "витончена" статура зірки. Мати шістьох дітей неохоче говорить про своє схуднення і не обговорює зі ЗМІ цифри на вагах, але одного разу вона заявила, що живе в гармонії зі своїм тілом і не сидить на дієтах, а її фігура — результат інтуїтивного харчування і щільного графіка.

"Ластівка❤️"; "Красуня"; "Бідолаха, зовсім схудла 😢"; "Вогонь 🔥", - пишуть користувачі під постом.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

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