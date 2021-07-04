Андрій Шевченко оцінив результат збірної України в матчі проти Англії
Як передає Politeka.net, свій коментар наставник нашої збірної дав під час післяматчевої прес-конференції (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Команда Андрія Шевченка з великими труднощами пробилася в плей-офф, але там обіграла шведів і вперше в історії опинилася у вісімці найсильніших збірних чемпіонату Європи поступившись збірній Англії з рахунком 4:0.
За словами Шевченка, у багатьох моментах наші футболісти недопрацювали, а одним з ключових моментів матчу він назвав травму Сергія Кривцова, який покинув поле за рахунку 1:0.
"Ми втратили центрального захисника, який хоч якось міг конкурувати з суперником у грі головою. Це для нас була відчутна втрата", - зазначив Андрій Миколайович.
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Також він зазначив, що подальші успіхи збірної України будуть залежати він внутрішнього чемпіонату і кількості українців, які виступають в топ-клубах.
"Команда виступила, я подякував хлопцям за самовіддачу і за те, що вони намагалися грати у футбол", - зазначив Шевченко.
Відповідаючи на питання про можливий відхід з поста тренера збірної після Євро-2020, Шевченко зазначив, що все буде вирішуватися вже в Києві, після аналізу проведеної роботи.
"На це є час, ніхто нікуди не поспішає. Ми повинні відзвітувати за турнір, який ми провели", - підсумував Андрій Миколайович.
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