Андрій Шевченко оцінив результат збірної України в матчі проти Англії

Як передає Politeka.net, свій коментар наставник нашої збірної дав під час післяматчевої прес-конференції (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Команда Андрія Шевченка з великими труднощами пробилася в плей-офф, але там обіграла шведів і вперше в історії опинилася у вісімці найсильніших збірних чемпіонату Європи поступившись збірній Англії з рахунком 4:0.

За словами Шевченка, у багатьох моментах наші футболісти недопрацювали, а одним з ключових моментів матчу він назвав травму Сергія Кривцова, який покинув поле за рахунку 1:0.

"Ми втратили центрального захисника, який хоч якось міг конкурувати з суперником у грі головою. Це для нас була відчутна втрата", - зазначив Андрій Миколайович.

Також він зазначив, що подальші успіхи збірної України будуть залежати він внутрішнього чемпіонату і кількості українців, які виступають в топ-клубах.

"Команда виступила, я подякував хлопцям за самовіддачу і за те, що вони намагалися грати у футбол", - зазначив Шевченко.

Відповідаючи на питання про можливий відхід з поста тренера збірної після Євро-2020, Шевченко зазначив, що все буде вирішуватися вже в Києві, після аналізу проведеної роботи.

"На це є час, ніхто нікуди не поспішає. Ми повинні відзвітувати за турнір, який ми провели", - підсумував Андрій Миколайович.

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