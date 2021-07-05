Дочка актриси Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, починаюча модель Діва розбурхала кадрами з відпочинку

Юна дочка знаменитої актриси намагається триматися подалі від уваги публіки, адже досить швидко її фото розлітаються по мережі. Однак під час робочих зйомок Діва позує із задоволенням.

Наприклад, днями папараці помітили красуню Кассель в новому образі, адже дівчина як і раніше продовжує свою співпрацю з брендом Dolce & Gabbana. Примітно, що як і її мама, Діва почала працювати з брендом фактично відразу, як з'явилася під прицілом камер і опинилася в центрі подій.

Зараз молода красуня готується до роботи в новому рекламному ролику. Вчора папараці якраз стали свідками чергового знімального дня. Схоже, старша дочка Беллуччі і Касселя вже може похвалитися досить успішною кар'єрою фотомоделі. У несподіваному ніжному образі вона Чень нагадала Моніку.

"Чарівна богиня🔥; яка Малятко, вся в маму маленька бунтарка; Красиво 💖; О, мій квітка, ти неповторною красою цвітеш! 🌷 » - пишуть в мережі.

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