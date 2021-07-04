Дружина Андрія Шевченка зробила несподіване зізнання після 1/4 фіналу Євро-2020 між Україною та Англією

Як передає Politeka.net, відповідний пост Крістен Пазік опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

42-річна дружина є громадянкою Великобританії тому їй було важко визначити свого фаворита в поєдинку.

Американська модель польського походження зазначила, що навіть не могла дивитися гру.



"Жити в Англії та бути громадянином Великобританії було ще важче, але я так пишаюся тим, чого домоглася ця молода (Українська - ред.) команда. Спасибі всім за підтримку протягом усього шляху. Йдемо до наступної мети. Привітання Англії", - написала кохана наставника нашої збірної.

Нагадаємо, що матч з України та Англії, який проходив у Римі, закінчився з рахунком 4:0 на користь "трьох левів".

У півфіналі Євро-2020 футболісти з Великої Британії зустрінуться зі збірною Данії.

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