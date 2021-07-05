Руслана Малиновського турбує грижа в області черевної порожнини

Оскільки футболіст не відчував сильного болю, головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні прийняв рішення не оперувати гравця терміновим чином, щоб не втратити його на Євро-2020.

Про це повідомляє видання TuttoAtalanta.

У найближчі кілька днів буде прийнято рішення про можливе хірургічне втручання, адже наш співвітчизник відчував певний дискомфорт і під час Євро-2020. За словами самого півзахисника "Аталанти", після Євро-2020 йому обов'язково буде зроблена операція.

Якщо Малиновському зроблять операцію, то відновлення після неї займе близько 40 днів.

Малиновський розповів, що в багатьох моментах на футбольному полі грижа не дає йому грати на повну. Адже йому не так легко постійно грати з дискомфортом і больовими відчуттями.

Відзначимо, що, незважаючи на грижу, українець став кращим асистентом італійської Серії А, прекрасно відігравши в другій половині сезону. На його рахунку 12 результативних передач у 36 матчах нинішнього сезону, а також 8 голів.

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