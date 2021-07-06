У столиці на відео потрапили діти, які грали у футбол у своєму дворі
Хлопці перед своїм матчем поклали руки на серце і заспівали Гімн України. Ролик за лічені години став вірусним, тисячі користувачів соціальної мережі поширили його, уражені патріотичним вчинком маленьких футболістів.
Навіть Асоціація футболу України на своїй сторінці в Facebook поширила це відео.
"Футбол об'єднує Україну. Державний Гімн вчора (3 липня, — прим. ред.) звучав не тільки на стадіоні в Римі, фан-зонах в столиці, Львові, Харкові, Одесі та інших містах країни, і всього світу. Маленькі футболісти з Троєщини перед стартом свого матчу поклали руки на серця і дружно заспівали гімн. Це ще одна наша перемога! Слава Україні! ",- йдеться в дописі асоціації.
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Відео зворушило користувачів соцмережі. Вони впевнені, що за такими хлопчиками майбутнє України, і дякують їхнім батькам за виховання.
"Кращі серед кращих!!! Респект вам хлопці і Вашим батькам!!!! Це реально круто!!) Виросте нереально кульний цвіт нації!!!!", "Дуже зворушливо. Великих перемог вам, хлопці", "велика шана батькам", - пишуть в мережі.
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