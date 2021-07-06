У столиці на відео потрапили діти, які грали у футбол у своєму дворі

Хлопці перед своїм матчем поклали руки на серце і заспівали Гімн України. Ролик за лічені години став вірусним, тисячі користувачів соціальної мережі поширили його, уражені патріотичним вчинком маленьких футболістів.

Навіть Асоціація футболу України на своїй сторінці в Facebook поширила це відео.

"Футбол об'єднує Україну. Державний Гімн вчора (3 липня, — прим. ред.) звучав не тільки на стадіоні в Римі, фан-зонах в столиці, Львові, Харкові, Одесі та інших містах країни, і всього світу. Маленькі футболісти з Троєщини перед стартом свого матчу поклали руки на серця і дружно заспівали гімн. Це ще одна наша перемога! Слава Україні! ",- йдеться в дописі асоціації.

Відео зворушило користувачів соцмережі. Вони впевнені, що за такими хлопчиками майбутнє України, і дякують їхнім батькам за виховання.

"Кращі серед кращих!!! Респект вам хлопці і Вашим батькам!!!! Це реально круто!!) Виросте нереально кульний цвіт нації!!!!", "Дуже зворушливо. Великих перемог вам, хлопці", "велика шана батькам", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що російський репер Моргенштерн відреагував на рішення Мінкульту України про внесення його до чорного списку.

Як повідомляла Politeka, в Україні анулювали частину раніше виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, яка виготовлена або ввозиться з території РФ.

Також Politeka писала, що актор Гуськов потрапив до "чорного списку" України, чим відзначився росіянин.