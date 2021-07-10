Фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук після 20 років шлюбу став холостяком, але схоже, цей статус у нього ненадовго

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Святослав Вакарчук нещодавно оголосив про розлучення з дружиною після 20 років шлюбу. Причини розставання артист вирішив не називати, але дуже тепло відгукувався про колишню дружину. Тепер же з'явилися чутки про роман фронтмена "Океану Ельзи" з молодою виконавицею, учасницею "Голосу країни" Віталіною Мусієнко.

Так, нещодавно в програма "Викриття" повідомили, що серцем завидного 46-річного холостяка нібито заволоділа 23-річна співачка. Віталіна була підопічною Вакарчука під час участі в "Голосі країни", а тепер виступає з ним у проекті "Оранжерея".

З чуток, Святослава і Віталіну начебто навіть помітили під час обіймів і поцілунків. Однак візуального підтвердження цієї інформації поки немає. Так що шанувальники можуть поки лише здогадуватися про роман розлученого артиста з молодою виконавицею.

Віталіна активна в Instagram, вона часто викладає яскраві знімки, які користувачі охоче коментують і нахвалюють: "Атмосферні фото", "Прекрасна", "Тропікана жінка", "Красуня", "Ух, вогонь", "Яка красива", "Ти молодець, продовжуй", "Дуже красиво".

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