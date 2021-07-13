Знаменита українська гімнастка Лілія Подкопаєва вразила елегантним образом на чорно-білому знімку
Як відомо, прославилася на весь світ чемпіонка в останні роки живе в США. 42-річна спортсменка нерідко балує шанувальників, публікуючи в своєму Instagram знімки зі свого життя, а також ділиться результатами фотосесій. Як пише Politeka.net, цього разу спортсменка вирішила продемонструвати атмосферний чорно-білий портрет.
Так, на новому фото Подкопаєва відображена крупним планом. Її одяг на фото не можна розглянути, проте образ виглядає явно вечірнім. Різьблена чорна бретелька здається деталлю жіночного плаття, а зібране волосся надають образу елегантності. Макіяж гімнастки вміло підкреслює її очі акуратними стрілками, надаючи млосності погляду. Завершують образ великі сережки.
"Чорно-біле для душі", - підписала знімок Подкопаєва.
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У коментарях відзначилася українська співачка Ані Лорак, яка живе в Росії. Вона залишила під постом емоджі у вигляді сердечка і вогню.
Шанувальники Подкопаєвої також залишилися під враженням від фото.
"Чарівне фото", "Прекрасна!", "Моя красуня", "Божественна!! Ти така красива у нас!", "Ох, моя дівчинка", - пишуть люди.
Нагадаємо, Подкопаєва після повернення на батьківщину звернулася до українців.
Як повідомляла Politeka, Подкопаєва в стильному костюмі показала дочку-красуню від першого шлюбу.
Також Politeka писала, що Подкопаєва розкрила одним фото, де знаходиться райське місце.