Футболісти збірної України позували на фото з українофобом Бастою
Гравці збірної України нападник Роман Яремчук і захисник Віталій Миколенко зробили спільне фото з російським репером Бастою.
Фото з виконавцем, який не підтримує територіальну цілісність України, опублікував Миколенко в Instagram-Сторіз.
Фото зробили в турецькому Кемері, де футболісти відпочивають з сім'ями після Євро-2020. Саме там ключові гравці команди Шевченка потрапили в гучний скандал.
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Ймовірно, під час прогулянки гравці зустріли російського артиста. Тому скористалися можливістю і зробили загальне фото. Крім Миколенко, фотографію з репером опублікувала також дружина Яремчука Інна.
Ця витівка українських спортсменів викличе чергову хвилю скандалів в українському суспільстві, і відмити себе фразою "футбол поза політикою" навряд чи вийде.
Зазначимо, що Баста довгий час був під забороною в'їзду в Україну. Він не підтримує територіальну цілісність України, а також неодноразово гастролював в Криму і підтримував його окупацію.
І тут виникає питання: Як можна позувати разом з таким персонажем і ще й посміхатися, як це робить Миколенко? На обличчі Яремчука не помітно особливої радості, але проігнорувати репера-українофоба все ж варто було б. Соромно за гравців української збірної.
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