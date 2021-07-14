Захисник Ярослав Ракицький висловився про свою відсутність на Євро-2020
Центрбека пітерського Зеніту вже протягом трьох років не викликають до національної збірної.
За його словами, "все вирішили" головний тренер і президент Української Асоціації футболу.
Ракицький зазначив, що завжди був відкритий для виклику в збірну України і прикладав всі сили для перемоги національної команди.
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"Кожен раз дивлюся на пацанів, дуже хочу до них на полі. Я взагалі не люблю дивитися футбол по телевізору, люблю грати. Але це життя. Вже не змінити того, що сталося. Я свою кар'єру в збірній закінчив", - поділився 31-річний футболіст у коментарі "Чемпіонату".
Висловився футболіст і про гру збірної Росії на Євро-2020, порівнявши її зі збірною України.
На його думку, підопічні Шевченка Зараз на порядок сильніші.
Нагадаємо, на чемпіонаті Європи збірній України вдалося досягти історичного результату - наша збірна закінчила виступ на турнірі на стадії 1/4 фіналу, поступившись Англії з рахунком 0:4.
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