Захисник Ярослав Ракицький висловився про свою відсутність на Євро-2020

Центрбека пітерського Зеніту вже протягом трьох років не викликають до національної збірної.

За його словами, "все вирішили" головний тренер і президент Української Асоціації футболу.

Ракицький зазначив, що завжди був відкритий для виклику в збірну України і прикладав всі сили для перемоги національної команди.

"Кожен раз дивлюся на пацанів, дуже хочу до них на полі. Я взагалі не люблю дивитися футбол по телевізору, люблю грати. Але це життя. Вже не змінити того, що сталося. Я свою кар'єру в збірній закінчив", - поділився 31-річний футболіст у коментарі "Чемпіонату".

Висловився футболіст і про гру збірної Росії на Євро-2020, порівнявши її зі збірною України.

На його думку, підопічні Шевченка Зараз на порядок сильніші.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи збірній України вдалося досягти історичного результату - наша збірна закінчила виступ на турнірі на стадії 1/4 фіналу, поступившись Англії з рахунком 0:4.