Багато українських зірка мають справжні імена і творчі псевдоніми, за якими їх знають всі

Як повідомляє Politeka.net, більшість українських знаменитостей мають творчі псевдоніми, які на слуху. А ось справжні імена і прізвища зірок не відомі широкій публіці, їх зазвичай знають тільки найвідданіші фанати. На сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram рушили відкрити завісу таємничості і назвати справжні імена деяких селебріті, показавши також їх фото.

Так, виявилося, що актрису і телеведучу Лілі Ребрик насправді звуть "Ліліана Тодорюк. Підкорювач дівочих сердець Макс Барських в житті має ім'я Микола Бортник. Всі знають Злату Огневич під цим псевдонімом, але насправді її звуть Інна Бордюг. Альона Вінницька поміняла тільки ім'я - її звуть Ольга, а ось прізвище залишила. Славу Камінську звуть Ольга Кузнєцова.

Користувачі в коментарях до публікації почали бурхливо обговорювати справжні імена знаменитостей: "Взагалі не знала, думала, що це їх справжні імена і прізвища", "Лілія Ребрик – навіть уявити не могла!", "Лілія Ребрик і Слава Камінська взагалі не знала", "Перші троє – найнесподіваніші", "Я завжди думала, що це їхні справжні імена і прізвища", "Про Ребрик не знала", "Думала, що Вінницька псевдонім, але не ім'я".

Нагадаємо, Лілія Ребрик з випираючим декольте вирішила дати українкам урок стилю: "Вау, моя богиня".

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