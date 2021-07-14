Мама відомої співачки Наташі Корольової показала, як підтримує себе у формі у своєму віці
75-річна Людмила Поривай привернула увагу незвичайним постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Незважаючи на свій похилий вік, мати відомої співачки намагається вести активне життя і зберігає позитивний настрій. На нових кадрах Людмила показала, як їй це вдається.
Так, на короткому відео Поривай відображена в центрі Києва. Вона стоїть посеред вулиці в легкій леопардовій сукні і з маленькою червоною сумочкою. Жінка піднімає спідницю однією рукою і підстрибує, виконуючи ногами своєрідний пірует. У цей момент стає видно чорний під'юбник сукні.
"Вправа" стрибунець " 1 раз в день вранці, і день вдався!! Всім здоров'я і бадьорості духу!!» ,- написала у підписі Людмила.
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Її підписники тут же відреагували на публікацію.
"Людмила Іванівна, ви жінка вогонь", "Мама Люда красуня", "ось молодець, Людмила...не кожен так зможе! Браво!", "Стільки енергії, видно українське коріння", "Хочу в 75 так стрибати", "у люди дах на старості з'їхав, караул", "молодець енергійна жінка", "Пропелер у мами Люби точно є", - пишуть люди.
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