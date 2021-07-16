Відома українська актриса Ольга Сумська показала себе в обіймах чоловіка
Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною українською актрисою. Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами особистими кадрами, а також підігріває інтерес до своєї творчості.
Цього разу Ольга вирішила показати, над яким проектом вона зараз працює. Як можна побачити в сторіс Instagram, Сумська знімається в новому комедійному серіалі.
На фото Ольга позувала з пов'язкою на голові і в сукні. Красуня стояла в обнімку з чоловіком. Поруч стояла молода пара і маленька дівчинка.
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На другому сторі на знімальному майданчику розбили тарілку об штатив.
"Ми запустили у виробництво 20-серійний комедійний серіал", - підписані кадри.
На останньому сторі Сумська з чоловіком обіймалася. Решта акторів були поруч.
"Перші кадри вже відзняті на цьому тижні. А сама прем'єра запланована на жовтень.
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