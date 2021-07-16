Відома українська актриса Ольга Сумська показала себе в обіймах чоловіка

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною українською актрисою. Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами особистими кадрами, а також підігріває інтерес до своєї творчості.

Цього разу Ольга вирішила показати, над яким проектом вона зараз працює. Як можна побачити в сторіс Instagram, Сумська знімається в новому комедійному серіалі.

На фото Ольга позувала з пов'язкою на голові і в сукні. Красуня стояла в обнімку з чоловіком. Поруч стояла молода пара і маленька дівчинка.

На другому сторі на знімальному майданчику розбили тарілку об штатив.

"Ми запустили у виробництво 20-серійний комедійний серіал", - підписані кадри.

На останньому сторі Сумська з чоловіком обіймалася. Решта акторів були поруч.

"Перші кадри вже відзняті на цьому тижні. А сама прем'єра запланована на жовтень.

Нагадаємо, дочка Сумської не залишила байдужими фанатів, блиснувши" кубиками " в міні-бікіні

А ще Politeka писала, що 54-річна Сумська після весілля здивувала різкою зміною іміджу, від Роксолани не залишилося і сліду

Також Politeka повідомляла, що 54-річна Сумська засвітила природну красу в компанії молодшої доньки



