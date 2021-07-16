Світська левиця і зірка Instagram Кім Кардашьян показала як вміє відпочивати

Як передає Politeka.net, Ім'я Кім Кардашьян відомо всьому світу. Популярна модель і світська левиця активно веде соціальні мережі і радує передплатників новим контентом.

На цей раз Кардашьян в Instagram поділилася відвертим фото, де вона в купальнику ніжного рожевого кольору, який відмінно підкреслює її засмаглу шкіру і робить акцент на пишних формах.

""Не ставайте занадто зайнятими зароблянням на життя, щоб не забути працювати над тим, щоб заробляти на життя" - Доллі Партон. Дружнє нагадування завжди приділяти трохи часу собі."- поділилася модель.

"Богиня", "Ти виглядаєш щасливою"," це дуже гаряче"," я так вам заздрю", " ти завжди виглядаєш вогонь!", "Чому ти так прекрасна", "це порада, яка була необхідна мені сьогодні вранці. Спасибі, Кімберлі"," Каньє, як ти втрачаєш таку жінку", - пишуть шанувальники Кім.

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