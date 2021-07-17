Відома українська співачка Даша Астаф'єва показала, як проходила зйомка

Як пише Politeka.net, Даша Астаф'єва є популярною українською співачкою, колишньою солісткою гурту Nikita. Красуня не тільки зайнята творчістю, а й блогом в Instagram, де ділиться цікавими образами і зйомками.

На нових кадрах Астаф'єва позувала в сукні, забравшись в басейн. Красуня робила вигляд, що насолоджується, а в руках тримала боках з яскравим напоєм.

"Професіоналізм - це залізти в холодний басейн і всім своїм виглядом відігравати блаженство", - написала Даша, зізнавшись.

На сторінці фотографа можна побачити ще й знімок Даші. Дівчина здалася на більшому плані, захоплюючи пишними формами.

Фанати поставили майже 100 лайків і написали коментарі:

"О, Господи! Як це можливо? Ні, це щось нереальне. Ти неймовірна, Даша! Я тобі писала це ще 10 років тому в Однокласники.

І донині все більше в цьому переконуюся. Богиня, обожнюю!", "Любити".

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