Відома українська співачка Даша Астаф'єва показала, як проходила зйомка
Як пише Politeka.net, Даша Астаф'єва є популярною українською співачкою, колишньою солісткою гурту Nikita. Красуня не тільки зайнята творчістю, а й блогом в Instagram, де ділиться цікавими образами і зйомками.
На нових кадрах Астаф'єва позувала в сукні, забравшись в басейн. Красуня робила вигляд, що насолоджується, а в руках тримала боках з яскравим напоєм.
"Професіоналізм - це залізти в холодний басейн і всім своїм виглядом відігравати блаженство", - написала Даша, зізнавшись.
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На сторінці фотографа можна побачити ще й знімок Даші. Дівчина здалася на більшому плані, захоплюючи пишними формами.
Фанати поставили майже 100 лайків і написали коментарі:
"О, Господи! Як це можливо? Ні, це щось нереальне. Ти неймовірна, Даша! Я тобі писала це ще 10 років тому в Однокласники.
І донині все більше в цьому переконуюся. Богиня, обожнюю!", "Любити".
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