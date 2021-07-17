Відома російська співачка Лоліта здивувала новим образом, знявши відео в гримерці

Як повідомляє Politeka.net, відома російська артистка Лоліта, яка кілька років тому розлучилася з п'ятим за рахунком чоловіком, часто радує публіку яскравим фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу артистка виклала в мережу кумедне відео, на якому показала себе в цікавому новому образі.

Як видно, ролик Лоліта знімала, стоячи біля дзеркала в гримерці. Перед камерою схудла зірка з'явилася в цікавому білосніжному вбранні, з прозорими об'ємними елементами, який красиво підкреслив талію. Її коротке волосся злегка розпатлані в недбало укладанні, а на обличчі яскравий макіяж.

"Все, я більше не жінка в чорному! Я поміняла колір концертних костюмів. Тепер я жінка в білому. Дуже круто це сьогодні виглядає", - каже Лоліта, знімаючи себе на телефон. У підписі до публікації вона написала: "Просто російська артистка в американському костюмі. Звучить загрозливо, але я за дружбу народів".

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