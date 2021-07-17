Український співак Макс Барських покрасувався відмінною фізичною формою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував серію фото, зроблених під час його відпочинку на яхті в Одесі. Макс вмостився на палубі, позуючи в одних трусах. Сталевий прес привернув увагу всіх його прихильниць.

"Сонячний день в Одесі. Сьогодні Ітака! Вихід на сцену в 01:00. Чекаю тебе", - підписав грайливе фото артист.

У коментарях йому залишили масу приємних і захоплених слів. Шанувальниці буквально пищали від захвату, розглядаючи знімки кумира.

"Картини в окулярах окрема тема", "Макс, дай спеку, щоб тебе почув весь Всесвіт, нехай твої шанувальники запалять по повній, класного виступу, ти кращий», «Боженьки, нарешті, ми ж так сумували», «Я осліпла від такої краси, як ми сумували! Я завжди з тобою Макс запалюй", "Який красень чоловік!", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Макс Барських здивував фанаток сюрпризом на концерті в Білорусі: "перший раз, і так...".

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