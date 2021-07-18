Екс-солістка " ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва, дружина співака Валерія Меладзе, показала талант сина



Як передає Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Подружня пара виховує трьох дітей: 17-річного Костянтина, шестирічного Луку і малятко Агату, яка з'явилася на світ в середині квітня.

Судячи з усього, Лука вирішив піти по стопах батьків і пов'язати своє життя з музикою.



"Поїхали з Лукою на гастролі, з усіх питань звертатися до директора... Ні, краще не звертатися!",- жартівливо написала співачка в підписі до посту.



На опублікованих кадрах хлопчик показав свої перші успіхи гри на гітарі.

Підписники Джанабаєвої позитивно оцінили талант Луки і напророкували йому успішне майбутнє в ролі музиканта.

"Гени не обдуриш"," Бременський музикант", " молодець який, талановитий хлопець весь в батьків!", "Який же він у вас музичний! Молодчина!", "А раптом через кілька років він буде збирати мільйони людей на своїх концертах по всьому світу!",- писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, що Джанабаєва з Меладзе вийшли в світ після народження дитини

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