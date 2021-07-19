Актриса студії "Квартал 95" Ірина Сопонару в розпал літа поніжилася на сонці під час прогулянки на яхті

Як пише Politeka.net, спекотний знімок гумористка виклала у себе в Instagram.

Яскрава блондинка Ірина Сопонару має величезну аудиторію шанувальників, з якими активно ділиться різними фотографіями. Красуні є, що показати-вона володарка бездоганної фігури. Довгі стрункі ноги, пружний живіт і бюст – все це дуже подобається її фанатам.

Цього разу зірка показала, ка проводить час на відпочинку. Вона влаштувала прогулянку на яхті, а також продемонструвала засмагле тіло в чорному купальнику, не забувши засвітити і свої татуювання.

Ірина сором'язливо обхопила мотузку, виставивши праву ніжку.

У підписі до публікації Ірина Сопонару не вказала, з ким проводить час, обмежившись фразою «тим часом», її вона написала по-англійськи.

Фанати висловили своє захоплення зіркою і похвалили її зовнішній вигляд.

"Стильно, кльово🙌 🔥 і фото класне" ,

"Спокуслива Іринка",

"Красуня ❤️❤️🔥", - пишуть в мережі.

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