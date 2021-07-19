Українська співачка Рената Штіфель посіла друге місце на "Слов'янському базарі" у Вітебську (Білорусь )
Українська співачка розділила друге місце з білорусом Данилом Мишковцем.
Гран-прі фестивалю отримала представниця Казахстану Рахія Байдукенова, перше місце у Ірини Арсенійович з Сербії, третє розділили Іванна зі Словаччини і Тофік Гаджієв з Азербайджану.
Зазначимо, українська співачка Таїсія Повалій була суддею фестивалю.
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Варто відзначити, що зважаючи на останні події в Білорусі багато виконавців відмовилися брати участь у фестивалі.
Додамо також, що Рената Штіфель в Білорусі сфотографувалася з російським співаком Миколою Басковим.
"На всю країну такий один", - підписала вона фото, яке виклала на своїй сторінці в Інстаграм.
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