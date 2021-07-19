Модель Єлизавета Ястремська, яка представляла Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт", показала результати схуднення

Після того, як Єлизавета провела кілька тижнів на відпочинку і приводила себе в порядок після чергового конкурсу, дівчина вирішила знову присвятити більшу частину вільного часу занять спортом. Як відомо, раніше Єлизавета в шкільні роки набрала багато зайвої ваги і почала посилено худнути, щоб повернутися у форму.

Тільки через безліч зусиль і старанної праці, а також, як запевняє сама Ястремська, «почуттю закоханості» їй вдалося позбутися від зайвих кг.тепер, щоб завжди бути у формі, дівчина почала серію тренувань, які показує на фото і відео в сторі.

На нових кадрах Ястремська показала не тільки результати тренувань, але і одна з вправ – відведення стегна в гравітроні. Також Єлизавета помітила, що на вихідних заняття не пропускає і після занять в СПА, це її улюблений час.

"Після пропарювання - в крижану купіль. І після мильно-Березове омивання. Сьогодні банщик використовував віники з свіжозрізаних гілок і повітря в парній був з приємним запахом берези. Таке прям з'єднання з природою», - показуючи нові кадри після купелі, написала Єлизавета про те, як зараз доглядає за собою.

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