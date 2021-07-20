Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковски з'явилася в новому образі

Як пише Politeka.net, Емілі Ратаковскі є популярною західною актрисою. Красуня настільки популярна, що за дівчиною стежать десятки мільйонів фанатів з усього світу. Дівчина нещодавно народила первістка і не так часто ділиться контентом, але користувачі створили безліч фан-груп, де діляться найцікавішими образами Емілі.

Цього разу на одній з таких сторінок в Instagram з'явилося фото, на якому Ратаковскі була в сукні на тоненьких бретельках. Дівчина стояла на кухні, демонструючи розкішні форми і бездоганну зовнішність. Невідомо, фото було зроблено до вагітності Емілі або вже після.

Фанати поставили трохи більше 20 лайків і написали один коментар:

"Я просто хочу нагадати тобі: люби себе. Дуже легко забути, наскільки ти особлива і бездоганна богиня".

Нагадаємо, Ратаковскі здивувала схудлою фігурою, прикрившись одними рукавичками

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