Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі не соромиться показати себе без яскравого макіяжу
В останні кілька років зірка вкрай рідко з'являється на публіці, а ще рідше показує своє обличчя, як правило, приховуючи себе за захисними масками. Шанувальникам цікаво, як виглядає зірка тепер, яка і раніше заявляла, що не боїться старіти і демонструвати зморшки.
На фан-сторінці в Instagram фанати Джолі вирішили опублікувати кадри із зіркою, зроблені після заходу. На одному зі знімків артистка з легкістю показала себе з мінімумом макіяжу і засвітила зморшки. Таким чином Джолі в черговий раз підкреслила, що не потребує ботоксі і серйозних косметичних процедурах.
В цілому, Джолі на правдивих знімках папараці без будь-якого фотошопу виглядала цілком звичайною людиною. В очі користувачам відразу кинулися глибокі зморшки в області носогубних складок і зів'яла шкіра, але це цілком природно
Кондратюк різко пройшовся по Лорак, яка зібралася з концертом в Україну: "Я взагалі не поважаю таких людей"
Мама Дана Балана "запалила" зі священником в Італії: "А йому можна так себе поводити…"
Жінка кралася в банк з пістолетом і "коктейлем Молотова": перші кадри НП в Києві
Сумна Кухар з "Танців з зірками" оголосила про завершення важливого етапу у своєму житті: "Попереду багато змін!"
Стихія забрала життя українського лікаря: за 20 років встиг врятувати сотні дітей
Причому, як показала сама Джолі під час недавньої благодійної поїздки, вона вже приводить себе в порядок і намагається виглядати більш здоровою, ніж раніше. Набравши вагу до норми, артистка посвіжіла.
Нагадавши, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.
Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі опинилася в центрі рою бджіл, кадри вражають.