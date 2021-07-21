Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі не соромиться показати себе без яскравого макіяжу

В останні кілька років зірка вкрай рідко з'являється на публіці, а ще рідше показує своє обличчя, як правило, приховуючи себе за захисними масками. Шанувальникам цікаво, як виглядає зірка тепер, яка і раніше заявляла, що не боїться старіти і демонструвати зморшки.

На фан-сторінці в Instagram фанати Джолі вирішили опублікувати кадри із зіркою, зроблені після заходу. На одному зі знімків артистка з легкістю показала себе з мінімумом макіяжу і засвітила зморшки. Таким чином Джолі в черговий раз підкреслила, що не потребує ботоксі і серйозних косметичних процедурах.

В цілому, Джолі на правдивих знімках папараці без будь-якого фотошопу виглядала цілком звичайною людиною. В очі користувачам відразу кинулися глибокі зморшки в області носогубних складок і зів'яла шкіра, але це цілком природно

Причому, як показала сама Джолі під час недавньої благодійної поїздки, вона вже приводить себе в порядок і намагається виглядати більш здоровою, ніж раніше. Набравши вагу до норми, артистка посвіжіла.

Нагадавши, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

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