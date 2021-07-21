Сусідка російського співака Стаса П'єхи побила його сина Петю

Про це повідомила екс-дружина артиста Наталія Горчакова на своїй сторінці в Instagram.

Сусідкою яка побила дитину виявилася дружина російського арбітра Владислава Безбородова.

Повідомляється, що їй не сподобалося, що хлопчик грав з її дітьми у дворі. Петя образився і олівцем проткнув надувний басейн, за що розгнівана сусідка накинулася на нього з кулаками. У дитини струс мозку, закрита черепно-мозкова травма, забої стегон і грудей.

За словами Горчакової, сусідка прийшла на їх ділянку, «підійшла до мого сина, схопила його за руку і з усієї дурі жбурнула його так, що він вдарився головою об землю. На його крики прибігла моя мама. Мадам Безбородова спробувала вдарити мою маму в шию, та закрилася рукою і отримала удар такої сили, що зараз не може нею ворушити».

Сам Стас П'єха розмістив в Instagram пост, де пише, що нападницю чекає «справедливе покарання».

"Я дуже сподіваюся що ця справа стане для багатьох важливим уроком... повторюся ... немає жодної дитини, яку можна бити! Ні свого, ні чужого", - зазначив він.

Футбольний суддя вже прокоментував ситуацію. Він зазначив, що його дружина часто істерить, пише МК.

"Зараз я на зборах, таких на полі не терплю, а вдома тим більше», — сказав він.

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