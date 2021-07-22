Відома українська співачка Даша Астаф'єва показала превью-кадри з нової яскравої зйомки

Популярна артистка звикла розбурхувати користувачів мережі яскравими знімками, які підігрівають інтерес до її нових фотосесій. Даша Астаф'єва вже багато років займається не тільки пісенною кар'єрою, а й кар'єрою моделі.

Тому зірка не соромиться камер і нерідко бере участь в жарких зйомках. Цього разу на превью-фото Астаф'єва привернула увагу новим вбранням зі значним декольте. Для більшої привабливості Даша навіть відкрила його і зняла бретельки з плечей.

Нюдовий макіяж і пишна проста укладка надали зірці більшого сяйва. Причому світлий відтінок сукні зробив акцент на засмагу зірки.

"Вриваємося в серпень" - коротко написала Даша на новому кадрі, зробленим ще під час підготовки до нової фотосесії. Як можна помітити, без позування не обійшлося-без одягу Даша прикрила себе руками і зробила акцент на декольте.

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