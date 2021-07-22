Виконавиця Даша Астаф'єва поділилася новими відкритими фотографіями

Даша Астаф'єва є однією з найбажаніших артисток українського шоу-бізнесу. Популярність їй принесла участь в групі Nikita. Зараз виконавиця веде свій блог і радує шанувальників творчістю в ролі моделі. Про це повідомляє Politeka.net.

Цього разу співачка поділилася новими знімками з фотосесії. На фотографіях - Даша природна, на ній немає макіяжу, і дівчина вражає своєю красою і натуральністю. Артистка на фото в чорному короткому топі і в сірому класичному костюмі.

"Кожна дівчинка хоче

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Н-азивать його своїм. Тільки своїм кодовим ім'ям. Щоб всім іншим навіть не надумалося претендувати на цю гармонію звуків.

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А-бстрагуватися від усіх " дай ""а давай» "а можеш". Дайте мені побути під цим наркозом. Я ж знаю, він триває не довго... *поки не закінчаться цукерки і букети подумаєте ви? Поки не закінчимося " ми " знаю я.

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Р-азрешаю вам заряджатися Моїм з секретиком поглядом, уточнюючи котра година, уточнювати назву парфуму, обзиваючи, що він пахне сексом. Це не він. Всі ми знаємо, хто



У-тром прокидатися трішки раніше Сонця. Не від сонця. Є дещо тепліше Сонця. Я знаю)

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Ч-то взагалі відбувається. Якщо ти розумієш, напиши мені в личку )

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К-то ж перший зробить крок? Смішно, але ти май, що праву ніжку я вже занесла) не свою. Твою!

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І - не забувай. Це така гра.", поділилася одкровенням Даша.

"Завжди прекрасна. Жива, справжня, квітуча", "Клас. Такий чуттєвий і живий ваш текст", "Ви неймовірно красиві!", "Богиня", "Ти божественно прекрасна, втім, як завжди. Що не пост, то шедевр. Ти навчилася малювати в Instagram.", прокоментували природний знімок Даші Астаф'євої шанувальники.

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