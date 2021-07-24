Відома американська модель Емілі Ратаковски приголомшила відвертим кадром в мережі

Як повідомляє Politeka.net, популярна американська модель і актриса Емілі Ратаковскі, яка нещодавно народила первістка, дуже швидко повернулася в колишні ідеальні форми. Красуня Активний блогер в Instagram, також в соцмережі є безліч фан-сторінок, присвячених їй. Так, нещодавно в одному з таких фанатських акаунтів опублікували гаряче фото красуні.

На знімку Емілі відображена в цікавій локації, вона постала у всій красі. Перед камерою зірок з'явилася в спокусливому строкатому бікіні, лямочки якого ледь утримують її пишний бюст. Своїми руками модель злегка стискає груди, демонструючи модний манікюр на нігтях. Її волосся розпущене і м'якими пасмами спадають на плечі і спину, а на обличчі легкий макіяж, вона з викликом дивиться в камеру, трохи відкривши рот.

У підписі до фото Ратаковскі нічого не написали, залишили лише безліч хештегів. Також під фото відключені коментарі, так що шанувальники не змогли обсипати красуню компліментами, як це зазвичай буває.

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